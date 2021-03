Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos a fait une proposition à Pérez pour son avenir !

Publié le 30 mars 2021 à 17h00 par H.G.

Alors qu’il fonce droit vers un départ libre au terme de son contrat le 30 juin prochain, Sergio Ramos aurait proposé une solution au Real Madrid afin de trouver un terrain d’entente.

Présent dans l’effectif du Real Madrid depuis 2005, Sergio Ramos voit son avenir au sein du club madrilène être plus flou que jamais. En effet, son contrat expirera le 30 juin prochain et, pour l’heure, l’international espagnol et les Merengue ne parviennent pas à trouver de terrain d’entente dans le sens d’une prolongation de son bail. Pourtant, l’ancien joueur du Séville FC qui souffle ses 35 bougies ce mardi n’a jamais caché son envie de prolonger son contrat au Real Madrid afin d’y raccrocher ses crampons ensuite. Et dans un contexte où les négociations sont dans l’impasse, Sergio Ramos aurait proposé une idée à sa direction au sujet de son salaire.

Pour l’heure, les positions des deux parties n’auraient pas bougé d’un iota