Mercato - PSG : Sergio Agüero aurait une préférence claire pour son avenir !

Publié le 30 mars 2021 à 19h15 par H.G.

Alors qu’il est annoncé dans le viseur du PSG en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, Sergio Agüero aurait une autre destination préférentielle pour son avenir.

Une grande page de l’histoire de Manchester City se tournera le 30 juin prochain. En effet, le club entrainé par Pep Guardiola a annoncé ce lundi le départ de Sergio Agüero au terme de son contrat le 30 juin prochain. Et désormais, toute la question est de savoir où celui qu’on surnomme El Kun rebondira cet été. L’attaquant de 32 ans ne devrait pas manquer de prétendants tant il sera une bonne opportunité de marché à saisir, et le PSG semble l’avoir bien compris. Le club parisien est en effet annoncé sur ses traces dernièrement dans un contexte où l’avenir de Mauro Icardi est incertain, un an seulement après son achat à l’Inter. Seulement voilà, le PSG n’est pas seul sur le dossier, et il pourrait même ne pas avoir la préférence de l’international argentin.

Sergio Agüero voudrait rejoindre le FC Barcelone