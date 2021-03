Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace colossale dans le feuilleton Agüero ?

Publié le 30 mars 2021 à 16h45 par A.D.

En plus du PSG et du FC Barcelone, la Juventus voudrait également tenter sa chance pour Sergio Agüero. Comme l'a annoncé Manchester City ce lundi soir, El Kun ne sera pas retenu à l'issue de la saison.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero va mettre fin à 10 saisons de bons et loyaux services à Manchester City. En effet, les Citizens ont annoncé ce lundi soir le départ de leur numéro 10. Dans la foulée, El Kun a confirmé la tendance, profitant de l'occasion pour envoyer un message fort. « Je continuerai de faire de mon mieux pour le reste de la saison pour gagner plus de titres et apporter plus de joie aux fans. Ensuite, une nouvelle étape avec de nouveaux défis commencera et je suis prêt à les affronter avec la même passion et le même professionnalisme, comme je l’ai toujours fait pour continuer à concourir au plus haut niveau » , a posté Sergio Agüero sur son compte Twitter . Pour accueillir l'international argentin cet été, le PSG et le FC Barcelone seraient sur les rangs, mais ils ne seraient pas seuls.

La Juve en embuscade pour Agüero ?