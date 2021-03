Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Erling Haaland a tranché pour son avenir !

Publié le 30 mars 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors que bon nombre de clubs sont annoncés sur ses traces en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, Erling Haaland aurait d’ores et déjà pris la décision de quitter le Borussia Dortmund, un an et demi après son arrivée.

Le moins que l’on puisse dire est qu’Erling Haaland s’illustre de fort belle manière depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020. En effet, l’ancien joueur du RB Salzbourg se montre extrêmement prolifique, et cela a logiquement conduit bon nombre de grandes écuries européennes à s’intéresser de près à lui. Plusieurs d’entre-elles sont annoncées sur ses traces en vue de la prochaine session estivale des transferts, à commencer par le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City. Et tandis que le prochain mercato estival sera le dernier au cours duquel sa clause libératoire de 75 M€ au Borussia Dortmund ne sera pas active, Erling Haaland aurait d’ores et déjà décidé de s’en aller.

Erling Haaland considérerait que son cycle en Allemagne est terminé

C’est du moins ce qu’annonce la Cuatro ce mardi. À en croire le média espagnol, l’international norvégien de 20 ans aurait communiqué au Borussia Dortmund son intention de plier bagage cet été, considérant que son cycle en Bundesliga touche à sa fin après seulement un an et demi au sein du club de la Ruhr. Ainsi, Erling Haaland aurait d’ores et déjà acté sa décision, mais toute la question est maintenant de savoir quel club il décidera de rejoindre. Et à ce sujet, la Cuatro apporte quelques indices en indiquant tout d’abord que le natif de Leeds a dernièrement fait l’acquisition d’une villa en Espagne, précisément à Marbella (ville située dans la province de Malaga en Andalousie). Est-ce un indice sur une possible arrivée du Norvégien de 20 ans en Liga ? Toujours est-il qu’aux yeux de la Cuatro , Erling Haaland se rapproche de plus en plus du Real Madrid.

Une indemnité de transfert aux alentours de 150 M€ ?

Le média espagnol indique en effet que le club de la capitale espagnole suivrait de très près l’évolution de la situation. Et à la suite de la décision d’Erling Haaland, les Merengue attendraient désormais que le Borussia Dortmund fixe un prix de départ avant de passer à l’attaque. La Cuatro précise que le club de la Ruhr aurait dans l’idéal souhaité le conserver, mais le fait que sa clause libératoire entre en vigueur dans un an le conduirait à être ouvert à la négociation. De son côté, l’entourage d’Erling Haaland estimerait que le montant du transfert atteindra environ 150 M€. Le Real Madrid aurait donc une idée de ce que l’opération lui coûtera.

