Mercato - Real Madrid : Haaland aurait pris une décision tonitruante !

Alors qu'il serai suivi par les plus grands clubs européens, dont le Real Madrid et le FC Barcelone, Erling Braut Haaland aurait déjà choisi sa prochaine destination. En effet, le buteur norvégien voudrait rejoindre le club merengue dès cet été et le Borussia Dortmund en serait conscient. Ainsi, si le club de la Ruhr devait se séparer d'Erling Haaland, Florentino Pérez devrait donc être le premier informé et faire office de grandissime favori sur ce dossier.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland affolerait l'Europe. En effet, le buteur norvégien serait dans la collimateur des meilleurs écuries européennes, et notamment du Real Madrid, du FC Barcelone, de Chelsea ou encore de Manchester City. Alors qu'il pourrait faire ses valises cet été et rejoindre un club plus huppé que le BVB, Erling Haaland aurait déjà une destination préférentielle.

Haaland voudrait rejoindre le Real Madrid cet été