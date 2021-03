Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La nouvelle sortie énigmatique de Raiola sur Haaland !

Publié le 30 mars 2021 à 10h30 par A.M.

Invité à commenter l'avenir d'Erling Braut Haaland, Mino Raiola assure que tout est possible pour l'avenir de l'attaquant norvégien, convoité par tous les plus grands clubs européens.

Auteur d'une saison exceptionnelle, Erling Braut Haaland pourrait déjà quitter le Borussia Dortmund, seulement un an et demi après son arrivée. Il faut dire que ses prestations en font une cible de choix pour la plupart des grands clubs européens. Le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Chelsea et Manchester City en ont fait une piste de choix pour cet été. La concurrence s'annonce donc très imposante pour Erling Braut Haaland, et Mino Raiola s'en frotte déjà les mains. Malgré tout, l'agent italo-néerlandais laisse planer le doute dans ce dossier.

«Il peut aller dans n'importe quel club»