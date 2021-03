Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo réclame un gros nom à Zidane pour lâcher Mbappé !

Publié le 30 mars 2021 à 8h15 par A.M.

Alors que le Real Madrid continue son pressing afin d'obtenir le transfert de Kylian Mbappé, Leonardo souhaiterait récupérer Vinicius Junior dans l'opération.

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler. Il faut dire que l'attaquant du PSG n'a toujours pas prolongé son contrat qui prend fin en juin 2022 et et le club de la capitale commence à s'impatienter. Et pour cause, si le Champion du monde français n'étend pas son bail, il faudra le vendre cet été afin de ne pas courir le risque de le laisser partir libre un an plus tard. Par conséquent, le temps presse, d'autant plus que le Real Madrid rode toujours. A tel point que Leonardo tentera d'obtenir un joueur merengue dans l'opération.

Leonardo veut Vinicius en échange de Mbappé