Mercato - PSG : Le Real Madrid abat une nouvelle carte pour Mbappé !

Publié le 30 mars 2021 à 6h45 par Th.B.

Apprécié des dirigeants du PSG, Martin Odegaard pourrait bien être la clé du potentiel transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Et si Kylian Mbappé quittait le PSG à l’intersaison ? Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club de la capitale, le champion du monde n’a toujours pas prolongé son contrat et les discussions sembleraient ne mener à rien. El Confidencial révélait d’ailleurs lundi que le Real Madrid ferait de Kylian Mbappé son ultime priorité devant Erling Braut Haaland. Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane rassurerait au téléphone l’attaquant du PSG et jouerait la montre pour que le club merengue puisse placer ses pions en marge de l’offensive lors du mercato estival. Et pour se mettre toutes les chances de son côté, le champion d’Espagne pourrait abattre un joker. .

Odegaard pour faire baisser les enchères du transfert de Mbappé ?