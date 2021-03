Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ à 60M€ fixé par Zidane ?

Publié le 29 mars 2021 à 19h10 par D.M.

Le Real Madrid pourrait accepter de vendre Martin Odegaard en cas d’offre supérieure à 60M€. Le PSG serait à l’affût tout comme Arsenal, Manchester City et le Bayern Munich.

Le Real Madrid va devoir trancher pour l’avenir de Martin Odegaard. Barré par la concurrence au sein de la Casa Blanca, le milieu de terrain a enchaîné les prêts ces dernières saisons et a posé ses valises, cette année, en Angleterre. L’international norvégien a été prêté jusqu’à la fin de la saison à Arsenal, mais pourrait bien rester en Premier League à l’issue de son prêt. Odegaard a retrouvé du temps de jeu sous les ordres de Mikel Arteta et pourrait prolonger son aventure anglaise.

Le Real Madrid demande 60M€ pour Odegaard