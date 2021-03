Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Odegaard dresse un constat clair sur sa situation !

Publié le 27 mars 2021 à 21h00 par Th.B.

Prêté par le Real Madrid à Arsenal jusqu'au mois de juin, Martin Odegaard vit une période faste chez les Gunners sportivement parlant et se trouve en plein rêve d'après ses dires.

Martin Odegaard semble retrouver de sa superbe et affiche le niveau qu’il montrait lors de son prêt à la Real Sociedad. De retour au Real Madrid l’été dernier, le milieu offensif n’avait pris part qu’à neuf rencontres avec le champion d’Espagne avant de partir en prêt cet hiver à Arsenal. Chez les Gunners , Odegaard revit et montre l’étendue de ton talent. De quoi permettre aux dirigeants de se projeter vers un transfert définitif ou un nouveau prêt en fin de saison. Et alors que le joueur ne veut prendre aucune décision avant l’expiration de son prêt selon Eurosport UK, Martin Odegaard réalise un « rêve » d’évoluer en Premier League.

« C'est un rêve de pouvoir jouer ici »