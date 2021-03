Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette décision qui pourrait relancer le dossier Haaland !

Publié le 29 mars 2021 à 23h00 par B.C.

Alors que Chelsea serait à la lutte avec le FC Barcelone pour Erling Haaland, Thomas Tuchel serait disposé à se servir de Timo Werner comme monnaie d’échange dans la transaction. Cependant, l’attaquant allemand aurait d’autres plans pour son avenir.

Impressionnant au FC Barcelone, Erling Haaland suscite actuellement toutes les convoitises. Selon la presse espagnole, le Real Madrid et le FC Barcelone sont déterminés à s’attacher les services de l’attaquant du Borussia Dortmund. D’après les informations divulguées par le quotidien Sport ce lundi, Joan Laporta serait d’ailleurs confiant sur l’issue du dossier, et ce malgré l’énorme concurrence. En effet, outre les deux mastodontes de Liga, plusieurs clubs de Premier League sont intéressés par Haaland, dont Chelsea, disposé à proposer les services de Timo Werner à Dortmund pour rafler la mise selon les informations du Daily Express . Cependant, cet échange est encore loin de voir le jour.

Werner ne veut pas quitter Chelsea