Mercato - PSG : L'opération Mbappé au cœur d'un désaccord entre Leonardo et Pochettino ?

Publié le 30 mars 2021 à 10h15 par A.M.

Alors que Leonardo tenterait d'obtenir Vinicius Junior dans l'opération Mbappé, Mauricio Pochettino serait de son côté beaucoup moins intéressé par le profil du Brésilien.

Le temps presse pour Kylian Mbappé. En effet, l'attaquant français n'a toujours pas prolongé son contrat qui arrive à échéance en juin 2022. Par conséquent, le PSG attend désormais une réponse rapide. Et pour cause, s'il refuse de prolonger, Kylian Mbappé devra partir cet été afin d'éviter un départ libre dans un an. Bien évidemment, la priorité du PSG reste de conserver son Champion du monde le plus longtemps possible, mais Leonardo doit également se préparer à toutes les éventualités, y compris celle d'un départ au Real Madrid. Et dans cette optique, le dirigeant brésilien aimerait récupérer Vinicius Junior dans l'opération.

Leonardo adore Vinicius, Pochettino est moins chaud