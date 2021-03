Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour ce coup à 9M€ !

Publié le 30 mars 2021 à 12h45 par A.D.

Pour pallier le départ de Thomas Meunier, Leonardo a bouclé le prêt avec option d'achat d'Alessandro Florenzi. Selon la presse italienne, le directeur sportif du PSG devrait activer la clause à 9M€ pour conserver définitivement le latéral droit de l'AS Rome.

En fin de contrat le 30 juin 2020, Thomas Meunier a quitté le PSG librement et s'est engagé en faveur du Borussia Dortmund. Pour combler le vide laissé par le Belge au poste d'arrière droit, Leonardo a décidé de miser sur Alessandro Florenzi. Prêté avec option d'achat par l'AS Rome, le latéral italien pourrait rester définitivement au PSG grâce à une clause de 9M€. Et à en croire la presse italienne, Leonardo aurait d'ores et déjà décidé de l'activer.

Leonardo aurait décidé de conserver Florenzi