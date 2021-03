Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Agüero, Depay… Laporta s’active dans ce chantier colossal !

Publié le 30 mars 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors que le FC Barcelone est en quête de renforts pour son secteur offensif en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, de premières tendances se dégageraient déjà dans cette optique.

Il y a un peu moins d’un an, le FC Barcelone laissait partir Luis Suarez contre trois fois rien à l’Atlético de Madrid, à savoir quelques simples bonus. Celui qu’on surnomme El Pistolero était en effet sur un net déclin physique et n’entrait donc pas dans les plans de Ronald Koeman à son arrivée au Barça en lieu et place de Quique Setién. Seulement voilà, en raison de ses moyens financiers limités et encore plus diminués par l’impact économique de la pandémie de Covid-19, le FC Barcelone s’est montré incapable de compenser le départ de Luis Suarez. En conséquence, les Blaugrana n’ont pas de véritable avant-centre de métier titulaire cette saison, et c’est fort logiquement qu’ils souhaiteraient combler ce chantier au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Entre Memphis Depay et Sergio Agüero, Ronald Koeman aurait choisi Memphis Depay !

Et dans cette optique, le FC Barcelone est annoncé avec insistance sur les traces de Sergio Agüero ces dernières heures. L’attaquant de 32 ans quittera Manchester City le 30 juin prochain, au terme de son contrat, comme cela a été annoncé ce lundi. Ainsi, celui qu’on surnomme El Kun a tout de la cible facilement atteignable pour les pensionnaires du Camp Nou. Seulement voilà, Ronald Koeman ne serait pas de cet avis à en croire les informations dévoilées par SPORT ce mardi. Le quotidien catalan indique effectivement que l’entraîneur néerlandais aurait tout simplement écarté l’hypothèse d’une arrivée de Sergio Agüero dans la mesure où il préférerait largement recruter Memphis Depay. Aux yeux de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas, le joueur de l’OL qui arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain s’adapterait mieux au jeu qu’il souhaite mettre en place grâce à sa polyvalence, alors que Sergio Agüero ne peut qu’occuper une position de numéro 9 et non évoluer ailleurs.

Les dossiers Memphis Depay et Sergio Agüero seraient indépendants de l’opération pour Erling Haaland