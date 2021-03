Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta aurait tranché pour sa recrue XXL !

Publié le 30 mars 2021 à 15h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone est bien placé pour s’attacher les services de David Alaba, les exigences salariales de ce dernier refroidiraient Joan Laporta. En effet, le président blaugrana aurait une autre priorité pour cet été.

Cet été, Joan Laporta espère apporter de profonds changements au sein du FC Barcelone. En effet, le nouveau président blaugrana a répété durant sa campagne qu’il pouvait parvenir à relancer le club culé après plusieurs années compliquées sur le plan sportif et financier. L’une de ses premières missions sera de convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat, mais l’Argentin souhaite faire partie d’un projet ambitieux, de quoi inciter Laporta à frapper fort cet été. D’après la presse espagnole, l’avocat viserait notamment Erling Haaland et David Alaba, également pisté par le PSG. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, Leonardo continue de faire le forcing pour l’Autrichien, qui privilégie un avenir en Espagne. De quoi donner un gros avantage au Barça, mais les exigences du défenseur pourraient en décider autrement.

Le Barça veut un top attaquant, quitte à mettre le dossier Alaba de côté