Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout serait possible pour Ousmane Dembélé !

Publié le 30 mars 2021 à 5h30 par T.M.

A Barcelone, la prolongation d’Ousmane Dembélé serait également l’une des priorités de Joan Laporta. Pour autant, un départ ne serait pas à écarter. Explications.

Pour Joan Laporta, la priorité numéro 1 est clairement établie : convaincre Lionel Messi de prolonger au FC Barcelone. Mais derrière l’Argentin, c’est le cas d’Ousmane Dembélé qui occuperait l’esprit du nouveau président blaugrana. Ce dernier apprécie énormément le Français, qui est sous contrat jusqu’en 2022. Ainsi, soit Dembélé prolonge, soit il devrait vendu. Et alors que Laporta voudrait donc continuer avec le champion du monde, aucun scénario ne serait à exclure…

Un départ ou une prolongation ?

L’avenir d’Ousmane Dembélé pourrait-il s’écrire loin du FC Barcelone ? Le Français devrait en tout cas avoir des possibilités à l’étranger puisqu’il a notamment été question d’un intérêt de la Juventus ou encore de Manchester United. De quoi faire réagir Francesc Aguilar. Et si le journaliste espagnol a expliqué que Dembélé était intéressé à l’idée de prolonger et de continuer avec le Barça, il a tout de même précisé que tout était possible avec l’ancien de Dortmund. A suivre…