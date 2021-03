Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un très gros atout pour attirer un crack !

Publié le 30 mars 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que l'OM s'intéresserait au très jeune Fabio Blanco (17 ans), Pablo Longoria pourrait faire jouer ses réseaux pour devancer la concurrence.

Toujours à l'affût d'un joli coup sur le marché, Pablo Longoria s'intéresserait à Fabio Blanco (17 ans) selon les informations de Mundo Deportivo . International U16 avec l'Espagne, le jeune ailier droit est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football espagnol. L'OM pourrait donc réaliser un très joli coup et Pablo Longoria pourrait même avoir un atout de taille grâce à ses connexions avec le FC Valence comme l'explique François Miguel Boudet, du site Furialiga.fr au Phocéen .

La connexion Longoria-Valence