Mercato - Barcelone : Joan Laporta a fixé ses conditions pour l’avenir d’Ousmane Dembélé !

Publié le 29 mars 2021 à 0h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, le club catalan ne serait pas non plus disposé à réaliser des folies financières pour le convaincre de rester.

Arrivé à l’été 2017 pour remplacer Neymar, Ousmane Dembélé n’a longtemps pas eu le rendement escompté au FC Barcelone. En effet, entre blessures et polémiques extra-sportives, l’international français a grandement déçu et a plusieurs fois été annoncé sur le départ. Seulement voilà, tout a changé au cours de cette saisons 2020/2021 dans la mesure où Ousmane Dembélé a su devenir un élément important de l’effectif de Ronald Koeman. Ainsi, ce n’est plus l’hypothèse d’une vente qui est avancée pour l’avenir de l’ailier tricolore, mais plutôt d’une prolongation de son bail qui expirera le 30 juin 2022.

Le FC Barcelone n’offrira pas une revalorisation salariale colossale à Ousmane Dembélé