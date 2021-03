Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Sergio Agüero !

Publié le 30 mars 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que Sergio Agüero est annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Ronald Koeman aurait d’ores et déjà pris sa décision au sujet d’une arrivée de l’attaquant argentin dans son effectif la saison prochaine.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Sergio Agüero dispute actuellement ses derniers mois en tant que joueur de Manchester City. En effet, l’écurie de Premier League a annoncé ce lundi que l’attaquant argentin quittera ses rangs en fin de saison. Et désormais, toute la question est de savoir au sein de quel club celui qu’on surnomme El Kun rebondira cet été. Dans cette optique, le FC Barcelone et le PSG ont été annoncés sur les traces de Sergio Agüero par la presse ces derniers temps. Cependant, il se pourrait que le club parisien fasse en réalité cavalier seul dans le dossier…

Ronald Koeman ne voudrait pas de Sergio Agüero !