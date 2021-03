Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La bombe de la presse italienne sur Adrien Rabiot !

Publié le 30 mars 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Arrivé en 2019 du côté de la Juventus, Adrien Rabiot serait déjà sur le départ. La Vieille Dame espère récupérer environ 30M€ afin de réaliser une plus-value sur un joueur arrivé libre en provenance du PSG. Une opportunité que l'OM voudrait saisir cet été selon la presse italienne. Un dossier toutefois semé d'embûches.

Deux ans après son arrivée, Adrien Rabiot va-t-il déjà quitté la Juventus ? C'est en tout cas un sujet récurrent en Italie. Il faut dire que d'un point de vue sportif, l'international français ne répond pas complétement aux attentes placées en lui au moment de son arrivée, bien qu'il ait progressé au point de retrouver l'équipe de France. Mais c'est surtout l'aspect économique qui pourrait bien faire réfléchir la Vieille Dame . En effet, Adrien Rabiot est arrivé libre en provenance du PSG en 2019 et son transfert pourrait donc permettre à la Juventus de réaliser une très belle opération économique. D'autant plus que plusieurs clubs seraient à l'affût... y compris l'OM !

L'OM tente le coup Rabiot

En effet, la bombe est lâchée par la Gazzetta dello Sport ce mardi. L'Olympique de Marseille ferait partie des prétendants pour recruter Adrien Rabiot dont le contrat court jusqu'en juin 2023. Un intérêt qui pourrait bien avoir un lien avec Arkadiusz Milik. L'attaquant polonais est effectivement régulièrement annoncé dans le viseur de la Juventus, qui cherche un avant-centre en vue de cet été. Ainsi, les deux opérations pourraient être liées même si la valeurs des joueurs est différentes. L'autre atout de ce dossier pourrait se nommer Pablo Longoria. Le président de l'OM a prouvé qu'il était capable de boucler des opérations qui semblent impossibles, et surtout, il a un important réseau à la Juventus, où il a gardé des contacts depuis son passage. Le deal entre Franco Tongya et Marley Aké en est la preuve.

Un dossier très compliqué