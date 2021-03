Foot - Équipe de France

Équipe de France : Rabiot reste prudent pour l'Euro !

Publié le 28 mars 2021 à 15h05 par K.V.

Adrien Rabiot sélectionné par Didier Deschamps pour prendre part à l'Euro ? Le principal concerné y croit mais il ne met pas la charrue avant les boeufs pour autant.