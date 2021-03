Foot - Equipe de France

Equipe de France : Deschamps s’enflamme pour son trio Mbappé-Griezmann-Giroud

Publié le 23 mars 2021 à 18h40 par La rédaction

Alors que les Bleus viennent de se rassembler pour les prochains matchs internationaux, Didier Deschamps s’est enflammé concernant son trio offensif Mbappé-Griezmann-Giroud.