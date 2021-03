Foot - Équipe de France

Équipe de France : Avant l’Euro, Arteta interpelle Deschamps pour Lacazette !

Publié le 22 mars 2021 à 23h55 par La rédaction mis à jour le 23 mars 2021 à 0h01

Absent du rassemblement de l’équipe de France, Alexandre Lacazette va une nouvelle fois passer la trêve internationale à Londres. Néanmoins, Mikel Arteta aimerait voir son joueur être sélectionné pour l’Euro 2021.