Foot - Équipe de France

Équipe de France : Didier Deschamps justifie le retour d’Ousmane Dembélé !

Publié le 18 mars 2021 à 14h20 par B.C.

Didier Deschamps a décidé de rappeler Ousmane Dembélé en équipe de France. L’attaquant n’avait plus joué en sélection depuis 2018.