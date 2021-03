Foot - Équipe de France

Équipe de France : Ndombele lance un appel du pied à Deschamps !

Publié le 14 mars 2021 à 11h40 par La rédaction mis à jour le 14 mars 2021 à 11h52

Écarté des listes de Didier Deschamps depuis 2019, Tanguy Ndombele espère de tout coeur faire son retour en équipe de France prochainement, pour l'Euro idéalement.