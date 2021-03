Foot - Equipe de France

Equipe de France : Upamecano analyse ses premiers pas avec les Bleus !

Publié le 9 mars 2021 à 23h40 par La rédaction

Grand espoir du football français, Dayot Upamecano a connu des débuts compliqués lors de ses premières sélections avec l’Equipe de France en octobre dernier. Non-sélectionné pour le dernier rassemblement en novembre, le défenseur du RB Leipzig est revenu sur ses premiers pas et sait maintenant à quoi s'attendre avec les Bleus.