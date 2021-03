Foot - Barcelone

Barcelone : L’énorme anecdote d’Upamecano sur Dembélé !

Publié le 9 mars 2021 à 10h51 par G.d.S.S. mis à jour le 9 mars 2021 à 10h53

Natif d’Evreux, Dayot Upamecano y a notamment grandi avec un certain Ousmane Dembélé. Et il raconte ses souvenirs d’enfance avec l’attaquant du FC Barcelone.