Barcelone : Ronald Koeman annonce la couleur avant le choc face au PSG !

Publié le 7 mars 2021 à 11h00 par T.M.

Vainqueur ce samedi d’Osasuna, le FC Barcelone s’est préparé de la meilleure des manières pour le choc face au PSG mercredi. Une rencontre évoquée par Ronald Koeman.

Une nouvelle remontada pour le FC Barcelone ? Face au PSG, le club catalan devra réaliser un exploit pour espérer continuer l’aventure en Ligue des Champions. Après une lourde défaite à l’aller au Camp Nou (1-4), les hommes de Ronald Koeman ont un énorme retard à combler. Si les Parisiens ont quasiment les deux pieds en quarts de finale, rien n’est encore fait, le Barça ayant montré il y a quelques jours face au FC Séville qu’il pouvait remonter au score après une défaite à l’aller. D’ailleurs, du côté de Koeman, on refuse de baisser les bras.

« Je ne veux pas dire que c'est impossible, mais… »