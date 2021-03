Foot - Barcelone

Barcelone : Le Barça est totalement sous le charme de Lionel Messi !

Publié le 7 mars 2021 à 0h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est parvenu à réaliser une Remontada cette semaine contre le Séville FC en Copa del Rey, l’adjoint de Ronald Koeman a dressé un constat clair sur l’attitude de Lionel Messi et de ses coéquipiers au sortir de la rencontre.

Dos au mur en huitièmes de finale de la Ligue des Champions où il est opposé au PSG (défaite 4-1 des Catalans à l’aller au Camp Nou), le FC Barcelone était aussi dans le dur en Copa del Rey. En effet, après avoir perdu 2-0 sa demi-finale aller contre le Séville FC, le Barça était condamné à l’exploit contre les hommes entraînés par Julen Lopetegui. Et c’est précisément ce qu’est parvenu à faire le club catalan dans la mesure où il a réussi à s’imposer 3-0 lors du match retour ce mercredi au Camp Nou. Le FC Barcelona a donc réussi une Remontada face aux Andalous, chose qui a logiquement conduit Lionel Messi et ses coéquipiers à grandement célébrer ce succès au coup de sifflet final. Et l’adjoint de Ronald Koeman, Alfred Schreuder, ne cache pas être sous le charme de l’attitude affichée par l’Argentin et d’autres joueurs expérimentés du Barça.

« Ils sont toujours aussi heureux que des enfants »