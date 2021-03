Foot - Equipe de France

Equipe de France : Le Graët annonce la couleur pour l’avenir de Deschamps

Publié le 5 mars 2021 à 10h20 par La rédaction

Alors que le contrat de Didier Deschamps n’arrive à expiration qu'après la Coupe du monde 2022, Noël Le Graët envisagerait déjà de prolonger le sélectionneur de l'Equipe de France.