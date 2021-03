Foot - Équipe de France

Équipe de France : Ferland Mendy interpelle Didier Deschamps pour l’Euro !

Publié le 3 mars 2021 à 21h20 par La rédaction

Disposant désormais du statut d’international grâce à ses performances au Real Madrid, Ferland Mendy veut aller disputer l’Euro avec l’Équipe de France cet été.