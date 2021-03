Foot - Equipe de France

Equipe de France : L'appel du pied de Savanier à Deschamps

Publié le 9 mars 2021 à 18h55 par La rédaction

Très performant avec Montpellier, Téji Savanier s’est exprimé sur ses rêves de carrière internationale.

Depuis son arrivée à Montpellier, Téji Savanier semble avoir franchi un nouveau cap. Le milieu de terrain est souvent auteur de bonnes prestations en Ligue 1. Par conséquent, Savanier s’ouvre de plus en plus la porte de l’Equipe de France. S’il n’a pas encore été sélectionné par Didier Deschamps, cela pourrait ne plus tarder si le joueur continue dans cette voie là, surtout au vu de la place qui vient sûrement de se libérer avec la récente blessure de Tolisso. Au micro de France Bleu Hérault , le milieu de Montpellier a avoué qu’il rêvait des Bleus : « Cela me fait plaisir, mais après, il ne faut pas accélérer les choses. Il reste du chemin. C'est un rêve, mais je vous le dis, pour l'instant, je ne pense pas du tout à l'équipe de France. »