Mercato - PSG : Mikel Arteta ouvre la porte pour la succession de Mauricio Pochettino !

Publié le 22 mars 2021 à 20h45 par B.C.

Ancien joueur du PSG, tout comme Mauricio Pochettino, Mikel Arteta n’écarte pas la possibilité de revenir un jour à Paris, lui qui entraîne actuellement Arsenal.

Cet hiver, le PSG a décidé de miser sur Mauricio Pochettino pour la succession de Thomas Tuchel, un retour aux sources pour l’Argentin. Ce dernier avait en effet déjà fait un passage dans le club de la capitale en tant que joueur, entre 2001 et 2003. Depuis, Mauricio Pochettino s’était reconverti comme entraîneur en s’asseyant sur les bancs de l’Espanyol, Southampton et Tottenham avant de revenir au PSG. Une trajectoire qui pourrait inspirer Mikel Arteta.

« Entraîner le PSG ? J’adore Paris. (…) Un jour, on ne sait pas »