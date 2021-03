Foot - Equipe de France

Equipe de France : Théo Hernandez envoie un nouveau message à Deschamps !

Publié le 23 mars 2021 à 15h40 par La rédaction

Auteur d’une bonne saison en Serie A, sous le maillot du Milan AC, Théo Hernandez n’a toujours pas été appelé en équipe de France. Le joueur est revenu sur cette situation ce mardi.