Mercato - PSG : Mourinho pourrait rendre un précieux service à Leonardo avec Kane !

Publié le 30 mars 2021 à 10h45 par A.D.

Leonardo serait en concurrence avec le Real Madrid, la Juventus, Chelsea, Manchester United et City pour Harry Kane. Grâce à José Mourinho, le directeur sportif du PSG pourrait n'avoir que deux adversaires sur ce dossier. En effet, le coach des Spurs n'aurait nullement l'intention d'offrir son attaquant de 27 ans à un concurrent direct de Premier League.

Alors que Tottenham ne parvient pas à remporter des trophées, Harry Kane pourrait plier bagage lors du prochain mercato selon les dernières indiscrétions d' Ok Diario . Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, le buteur anglais envisagerait de partir dès cet été pour se donner un maximum de chances de gagner des titres. Conscient de la situation, Leonardo serait prêt à profiter de l'aubaine. Mais à en croire The Daily Mail , le directeur sportif du PSG serait soumis à une lourde concurrence. En effet, le Real Madrid, la Juventus, Chelsea, Manchester United et City seraient également sur les traces de Harry Kane. Toutefois, grâce à José Mourinho, Thomas Tuchel, Ole Gunnar Solskjaer et Pep Guardiola n'auraient aucune chance de recruter l'attaquant de Tottenham.

Chelsea, Man U et City éliminés de la course pour Kane ?