Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille royale se prépare pour Harry Kane !

Publié le 30 mars 2021 à 9h45 par A.D.

Alors qu'Harry Kane serait ouvert à un départ en fin de saison, on devrait assister à une bataille colossale pour son recrutement. En effet, le PSG, le Real Madrid, la Juventus, Chelsea, Manchester United et City seraient prêts à en découdre pour s'offrir le buteur de Tottenham.

Formé à Tottenham, Harry Kane fait le plus grand bonheur des Spurs depuis de longues années. Et malheureusement pour le club emmené par José Mourinho, l'international anglais pourrait quitter son club de toujours lors de la prochaine fenêtre de transferts. D'après les dernières indiscrétions d' Ok Diario , Harry Kane envisagerait de quitter Tottenham cet été pour avoir davantage de chances de remporter des titres. Et alors que le buteur de 27 ans ne manquerait pas de prétendants, on devrait assister à un véritable combat de titans lors du prochain mercato estival.

Leonardo aurait 5 adversaires de taille pour Kane