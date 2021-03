Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé poussé vers le Real Madrid… par Sergio Agüero ?

Publié le 30 mars 2021 à 13h15 par H.G.

Alors que le PSG serait intéressé par la perspective d’attirer Sergio Agüero librement, l’éventuelle arrivée de l’Argentin pourrait pousser Kylian Mbappé vers la sortie.

Plus que jamais, l’avenir de Kylian Mbappé s’écrit en pointillés au PSG. En effet, tandis que son contrat expirera le 30 juin 2022, le club de la capitale pourrait être contraint de le vendre cet été afin de s’éviter le risque d’un départ libre un an plus tard. Et si la priorité des Parisiens est pour l’heure de le prolonger, les derniers échos parus dans la presse ne sont pas positifs pour le PSG dans la mesure où il est annoncé que Kylian Mbappé n’aurait pas l’intention de prolonger. Et ce n’est pas l’éventuelle arrivée de Sergio Agüero qui pourrait le convaincre de rester à en croire les derniers échos venus d’Espagne.

Avec trop de stars au PSG, Kylian Mbappé sur le départ ?