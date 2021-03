Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé, Neymar… Le Qatar pourrait recevoir une aide miraculeuse de l’UEFA !

Publié le 30 mars 2021 à 12h15 par B.C.

Alors que le fair-play financier pourrait être largement assoupli par l’UEFA en raison de la crise sanitaire, le PSG pourrait avoir la possibilité de mettre la main sur Lionel Messi tout en conservant Neymar et Kylian Mbappé si ce nouveau système était confirmé.

Depuis l’arrivée des Qataris dans la capitale, le PSG a la folie des grandeurs. Le club est allé jusqu’à recruter Kylian Mbappé et Neymar durant le même été, mais l’UEFA a décidé de limiter la liberté des Parisiens et des autres écuries avec le fair-play financier. Cependant, la crise du Covid-19 pourrait amener la haute instance du football européen à changer de système et à mettre fin au FPF. Ainsi, le PSG pourrait, s’il le souhaite, dépenser sans tenir compte de ses recettes directes, en profitant des larges ressources financières du Qatar. De quoi rendre possible une arrivée de Lionel Messi.

« Sans le FPF, voir Messi, Mbappé et Neymar au PSG devient possible »