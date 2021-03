Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Agüero, Depay… Le FC Barcelone a une préférence claire !

Publié le 30 mars 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de Sergio Agüero et de Memphis Depay pour la pointe de son attaque, Ronald Koeman aurait une préférence claire en faveur de l’un des deux hommes.

Parti l’été dernier à l’Atlético de Madrid, Luis Suarez a laissé un grand vide au FC Barcelone. En effet, du fait de ses moyens financiers limités, le club catalan n’a pas été en mesure de le remplacer et se retrouve sans véritable avant-centre de métier titulaire cette saison. Ainsi, c’est fort logiquement que le club catalan aimerait s’attacher les services d’un nouveau numéro 9 au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Dans cette optique, outre Erling Haaland, le FC Barcelone est annoncé sur les traces de Memphis Depay et de Sergio Agüero, les deux hommes étant également cités sur les tablettes du PSG. Et entre les deux hommes, la préférence de Ronald Koeman irait clairement en la faveur du premier cité.

Ronald Koeman opterait pour Memphis Depay face à Sergio Agüero !