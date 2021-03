Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Agüero pourrait faire un énorme geste pour Messi !

Publié le 30 mars 2021 à 14h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero est assuré de quitter Manchester City, mais ne saurait pas encore dans quel club il évoluera la saison prochaine. Alors qu'il serait dans le viseur du PSG et du Barça, El Kun pourrait baisser son salaire pour rejoindre Lionel Messi en Catalogne.

Comme l'a annoncé Manchester City ce lundi soir, Sergio Agüero va changer de club à l'issue de la saison. Engagé jusqu'au 30 juin avec les Citizens , El Kun ne sera pas prolongé. Assuré de porter de nouvelles couleurs la saison prochaine, Sergio Agüero pourrait prendre la direction du PSG ou du FC Barcelone cet été. Toutefois, il n'aurait pas encore tranché et ne compterait pas le faire avant la fin de la saison selon les dernières indiscrétions de Fabrizio Romano, journaliste du Guardian et de Sky Sport . Et dans le cas où il décidait de rejoindre le Barça, Sergio Agüero serait prêt à faire un gros sacrifice.

Agüero prêt à baisser son salaire pour rejoindre Messi ?