Mercato - Barcelone : Haaland, Agüero… Un énorme retournement de tendance à prévoir ?

Publié le 30 mars 2021 à 16h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé avec insistance sur les traces d’Erling Haaland depuis maintenant plusieurs semaines, le départ de Sergio Agüero de Manchester City pourrait bouleverser les plans du club catalan.

En quête d’un nouveau numéro 9 depuis l’été dernier et le départ de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone est de longue date annoncé sur les traces d’Erling Haaland dans cette optique. L’international norvégien affole les compteurs depuis son arrivée au Borussia Dortmund à l’hiver 2020, et ses qualités de finisseurs auraient tapé dans l’oeil de la direction barcelonaise qui serait prête à tout tenter afin de l’accueillir. Seulement voilà, en parallèle, le Barça a été annoncé sur les traces de Sergio Agüero, en fin de contrat à Manchester City et dont la bonne relation avec Lionel Messi est de notoriété publique.

Sergio Agüero au FC Barcelone, la fin du dossier Erling Haaland ?