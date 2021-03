Mercato - Real Madrid : La grosse annonce d’Aubameyang dans le dossier Odegaard !

Foot - Mercato - Real Madrid

Alors qu’il aurait pu rejoindre le Real Madrid avant qu’il ne prolonge son contrat à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait cette fois-ci inciter un de ses coéquipiers à définitivement quitter le club merengue. Explications.

« Il faut juste ouvrir ses oreilles et de faire attention. C’est un entraîneur fantastique. Mon avenir ? Je n'ai pas réfléchi à ce qui va se passer cet été. Le contrat avec Arsenal dure jusqu'à la fin de la saison. Nous verrons ce qui se passera cet été mais je défends toujours deux choses : la stabilité et le développement. Ce sont les mots clés ». Ces derniers temps, Martin Odegaard jetait un froid sur son avenir au cours d’un entretien accordé à VG . Prêté par le Real Madrid jusqu’en juin prochain, Odegaard ne restera pas à Arsenal pour le moment puisqu’aucune option d’achat n’a été incluse dans l’accord convenu entre les deux clubs. Néanmoins, les dirigeants d’Arsenal travailleraient déjà en coulisse afin d’être en mesure de faire parvenir une belle indemnité de transfert au Real Madrid ou de tout simplement demander un nouveau prêt à la Casa Blanca pour l’international norvégien.

Du côté d’Arsenal, tout le monde pourrait s’atteler à la grande tâche de conserver Martin Odegaard. Au cours d’un live Twitch , Pierre-Emerick Aubameyang, capitaine d’Arsenal et attaquant star du club londonien, a été interrogé par un internaute sur l’avenir de Martin Odegaard et sur ce qu’il comptait faire pour le garder. Voici sa réponse. « Si je peux dire à Odegaard de signer ? Certainement, oui, je lui demanderai ». Le message est passé.

Pierre-Emerick Aubameyang on his @Twitch channel last night: “Can you tell Ødegaard to sign? Definitely, yeah, I will ask him!” #afc pic.twitter.com/KhzfgjIoVI