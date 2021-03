Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le regret de Raiola pour le transfert d’Haaland…

Publié le 31 mars 2021 à 0h30 par Th.B.

Ayant flambé au Red Bull Salzbourg, Erling Braut Haaland s’en est allé à l’hiver 2020 du côté du Borussia Dortmund où il a continué d’exploser. De quoi faire nourrir des regrets à Raiola.

« Parfois, le meilleur intérêt du joueur est de ne pas bouger quand tout le monde dit qu'il doit bouger. Et parfois, il est dans le meilleur intérêt du joueur de bouger quand tout le monde dit qu'il doit rester. Nous verrons donc ce qui se passe. Ce garçon, j'en suis convaincu à 100 % et tout le monde en est convaincu, peut aller dans n'importe quel club, où il veut, déjà à ce niveau. Et il aurait pu le faire l'année dernière ». Pour The Athletic , Mino Raiola a donné le ton ces dernières en faisant un gros point sur l’avenir de son client Erling Braut Haaland. Que ce soit le Real Madrid, Manchester City, le FC Barcelone ou encore Chelsea, tous auraient des vues sur l’insatiable buteur du Borussia Dortmund. Ce qui pousserait Raiola à regretter son choix de l’envoyer au BvB .

« J'ai peut-être été trop prudent quand j'ai dit : « Oh non, allons à Dortmund au lieu de je ne sais où »