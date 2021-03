Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vidal poussé dans les bras de Sampaoli... malgré lui ?

En difficulté à l’Inter, Arturo Vidal pourrait se relancer à l’Olympique de Marseille la saison prochaine.

C’est une cible très ambitieuse. Arrivé à l’Olympique de Marseille en février dernier, Jorge Sampaoli semble avoir commencé à planifier le prochain mercato avec Pablo Longoria. Il souhaiterait ainsi attirer l’un de ses anciens joueurs, qui n’est autre qu’Arturo Vidal. Or, par le biais de son agent, le milieu chilien a écarté un départ pour le moment. « C'est normal qu'il y ait des offres pour quelqu'un de son niveau, mais il reste à l'Inter » a expliqué Fernando Felicevich. « Maintenant il veut le Scudetto, l'année prochaine la Ligue des Champions. Il sera bientôt de retour sur le terrain ». La Gazzetta dello Sport a également annoncé que Vidal n’aurait aucune intention de rejoindre l’OM pour le moment, préférant aller au bout de son contrat avec l’Inter en juin 2022.

