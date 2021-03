Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La menace se confirme autour de Florian Thauvin !

Publié le 30 mars 2021 à 22h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec l'OM, Florian Thauvin est une option pour Naples, mais d'autres clubs sont à l'affût selon Alessandro Canovi.

L'avenir de Florian Thauvin est l'un des dossiers brûlants du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, le contrat de l'international français s'achève en juin prochain et alors qu'il n'a toujours pas prolongé, un départ libre prend forme plus que jamais. Bien que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli souhaitent conserver l'international français, plusieurs clubs sont à l'affût comme l'explique Alessandro Canovi.

La concurrence se place pour Thauvin