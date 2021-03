Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de pouce inattendu pour ce coup à 50M€ ?

Publié le 30 mars 2021 à 21h00 par A.C.

Sous contrat avec le Napoli jusqu’en 2023, Fabian Ruiz pourrait bien faire son retour en Liga.

Le Napoli va se serrer la ceinture cet été ! L’actuel cinquième de Serie A souhaiterait se débarrasser de plusieurs salaires importants, ou de joueurs à forte valeur marchande. Ce serait le cas de Kalidou Koulibaly par exemple, mais également de Fabian Ruiz. Et ce dernier ne manque pas de courtisans ! L’Atlético de Madrid, le Real Madrid et le FC Barcelone se le disputeraient depuis plusieurs saisons déjà, mais le milieu de terrain a récemment annoncé vouloir rester aux pieds du Vésuve. « Je suis heureux à Naples, il me reste encore deux ans de contrat et aujourd’hui, je ne pense qu'au match de mercredi, qui sera très difficile » a déclaré Fabian Ruiz, en plein rassemblent de la sélection espagnole.

Le Napoli a besoin de vendre Fabien Ruiz