Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’annonce de cette piste de Zidane sur son avenir !

Publié le 30 mars 2021 à 7h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de l'Atlético et du Real Madrid depuis un certain temps, Fabian Ruiz a fait le point sur son avenir ce lundi.

En vue de la saison prochaine, Florentino Pérez voudrait renouveler le milieu de terrain de Zinédine Zidane. Avec Toni Kroos (31 ans) et Luka Modric (35 ans) qui arrivent en fin de cycle, le président des Merengue pourrait apporter un peu de jeunesse et de sang neuf. Ainsi, la direction madrilène suivrait de près Fabian Ruiz depuis de longs mois. Le milieu de 24 ans est l’un des éléments centraux de l’entrejeu de Gennaro Gattuso à Naples et incontestablement l'un des meilleurs à son poste en Serie A. De plus, le joueur s'est fait une place dans le groupe de Luis Henrique en sélection. Cela a naturellement attiré les convoitises d'autres clubs, à l'instar de l'Atletico Madrid, mais Florentino Pérez pourrait se heurter à un autre problème.

« Je suis heureux à Naples »