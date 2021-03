Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut dire adieu à cet énorme coup en Serie A !

Publié le 30 mars 2021 à 21h45 par A.M.

Longtemps intéressé par Kalidou Koulibaly, le PSG ne devrait plus revenir à la charge pour le défenseur de Naples comme l'explique Alessandro Canovi.

L'été dernier, le Paris Saint-Germain était en quête d'un nouveau défenseur central pour remplacer Thiago Silva qui a finalement filé libre l'été dernier vers Chelsea. Finalement, le club de la capitale a décidé de miser sur Marquinhos et Presnel Kimpembe. Un choix sur le long terme puisque le PSG espère tenir sa charnière du présent et du futur. Mais avant cela, Leonardo a sondé le marché et s'est notamment intéressé à Kalidou Koulibaly, le roc sénégalais de Naples. Une piste qui ne semble plus d'actualité.

Le PSG n'ira pas sur Koulibaly