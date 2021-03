Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Camavinga avertit Zidane !

Publié le 30 mars 2021 à 21h30 par Th.B.

Agent d’Eduardo Camavinga, Jonathan Barnett a révélé s’attendre à boucler trois à quatre opérations dans son écurie de joueurs cet été. Le Real Madrid pourrait donc être contraint de piocher dans ses ressources financières pour le milieu de terrain du Stade Rennais.

« Camavinga peut jouer l'année prochaine en Premier League. Il est si bon. Ce n'est pas un jeune de 18 ans comme les autres. Jouer devant 100 000 personnes ne va pas lui faire peur. Je pense qu'il va devenir une superstar ». Ayant récemment pris en main les affaires d’Eduardo Camavinga avec sa société dans laquelle il gère notamment Gareth Bale, Jonathan Barnett a clairement annoncé la couleur ce mardi. Selon lui, le milieu de terrain du Stade Rennais où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2022 pourrait tout à fait évoluer en Premier League la saison prochaine. Jusqu’ici, Manchester United garderait son évolution sportive et contractuelle à l’oeil. Néanmoins, Zinedine Zidane aimerait lui aussi attirer son compatriote au Real Madrid. Et l’entraîneur de la Casa Blanca serait susceptible d’être contraint de mettre la main à la poche puisque l’agent de Camavinga évoque plusieurs gros transferts au sein de son écurie cet été.

« Je m'attends à trois ou quatre très gros deals de mon cru qui battront beaucoup de records »