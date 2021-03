Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Agüero... Ce sale coup préparé par Guardiola !

Publié le 30 mars 2021 à 22h00 par A.D.

Ce lundi soir, Manchester City a annoncé officiellement le départ de Sergio Agüero en fin de saison. Selon la presse britannique, Pep Guardiola laisserait filer son numéro 10 parce qu'il compterait mettre le paquet sur Erling Haaland et serait confiant de pouvoir boucler ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero ne portera plus les couleurs de Manchester City la saison prochaine. En effet, les Citizens ont annoncé ce lundi soir qu'ils comptaient laisser filer leur numéro 10 à l'issue de la saison. Pour rebondir, El Kun aurait plusieurs destinations possibles, et notamment le PSG, le FC Barcelone et la Juventus. De son côté, Pep Guardiola saurait déjà comment assurer la succession de Sergio Agüero.

Erling Haaland le digne successeur de Sergio Agüero ?